Son Dakika | Park halinde alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halinde alev alan minibüsteki yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, park halinde alev alan minibüsteki yangın söndürüldü.
Kayaköy Mahallesi Keçiler mevkisinde, park halinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.
Kısa sürede tüm minibüsü saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır