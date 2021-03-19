Paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi
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Paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

19.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:31
Paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir lokanta ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir lokanta ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir lokantada uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adres ve paket servis hizmetinde kullanılan motosiklette yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi Y.D. emniyete götürüldü.

Paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi
Paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi
Paket servisinde kullanılan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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