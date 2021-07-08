Muğla'da, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldı.

Marmaris Kaymakamlığı, basında yer alan "Gökbakar'ın villa ve iskeleye 'Özel mülktür girilmez' tabelaları astığı" yönündeki haberin ardından konunun araştırılmasını istedi.

Bunun üzerine, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında koyda bulunan, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu ileri sürülen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen