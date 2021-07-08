Muğla'da, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme

Muğla'da, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, oyuncu ve senarist Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldı.

Marmaris Kaymakamlığı, basında yer alan "Gökbakar'ın villa ve iskeleye 'Özel mülktür girilmez' tabelaları astığı" yönündeki haberin ardından konunun araştırılmasını istedi.

Bunun üzerine, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince, Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında koyda bulunan, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu ileri sürülen villa ve önündeki iskele için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki mülküne inceleme iddiası
Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki mülküne inceleme iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müslüm Gürses Levent Yüksel Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da, oyuncu Şahan Gökbakar'a ait olduğu öne sürülen villa ve iskelede inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:58:01. #1.14#

title