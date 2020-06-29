Muğla'da otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
29.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:42
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Umutcan D. (24) idaresindeki 52 DC 310 plakalı otomobil, Fethiye Antalya kara yolu Seydikemer Kaş Kavşağı'daki trafik ışıklarında, Talha Ç. yönetimindeki NMS T6 yabancı plakalı kamyonetle çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Ali D. ( 54), Fatma D. (51) ve Sudenaz D. (14) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fethiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA