Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Senol Dinçkol (30) idaresindeki 34 DVH 036 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı ile Celal Bayar Caddesi kavşağında Muhammed Erkan H'nin (17) kullandığı 48 HY 890 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Muhammed Erkan H. ağır yaralandı.

Sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Emine Demirtaş, gazetecilere, haftada 3 gün aynı noktada ölümlü ya da yaralamalı kaza olduğunu söyledi.

Kavşağın kontrolsüz olduğunu ve bölgeye trafik ışığı yapılması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Gerekirse bölge sakini olarak parasını biz toplayalım. Artık kaza görmek istemiyoruz. Kaza biz evin önünde otururken oldu. Kaza yapan çocuğun durumu çok ağırdı. İnsanları kanlar içinde görmekten içimiz parçalandı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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