Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Görkem O. yönetimindeki 34 BIJ 530 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Bekçiler mevkiinde, Serdar Köylü'nün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteemsi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Köylü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köylü burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere, Seki Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:22:08. #1.14#
title