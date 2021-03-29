Son dakika haberleri! Seydikemer'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Görkem O. yönetimindeki 34 BIJ 530 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Bekçiler mevkiinde, Serdar Köylü'nün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteemsi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Köylü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köylü burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere, Seki Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı