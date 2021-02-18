Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
18.02.2021 20:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:44
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Müslüm İlter'in kullandığı 48 AFN 699 plakalı motosiklet, Boğaziçi Mahallesi'nde D.M.S. yönetimindeki 06 TGM 37 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, İlter'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.M.S, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız