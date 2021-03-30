Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Serdar Köylü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Serdar Köylü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza dün saat 14.00 sıralarında Bekçiler Mahallesi Antalya-Fethiye kara yolu üzerinde meydana geldi. Görkem O. yönetimindeki 34 BIJ 530 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Serdar Köylü (47) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Köylü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Köylü, Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Köylü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, Köylü'nün kavşakta beklediği ve hareket ettiği sırada otomobilin çarpması ve savrulması görüldü.

Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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