Muğla'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.B'nin otomobilinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kontrol noktasında durdurulan şüphelinin aracında narkotik köpeği "Joshua" ile yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobildeki aramada narkotik köpeğinin tepki verdiği çantada uyuşturucu bulunması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız