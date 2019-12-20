Muğla'da otomobilin yaban domuzuna çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzunun otomobilin çarpması sonucu telef olduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
20.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:08
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzunun otomobilin çarpması sonucu telef olduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yola çıkan yaban domuzuna, karşı yönden gelen otomobil çarptı.
Kazanın ardından telef olan yaban domuzu, belediyeye ekiplerince bölgeden alındı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA