Muğla'da otomobilin motoruna sıkışan tavuğu itfaiye kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına girerek sıkışan tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
07.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:58
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin motor kısmına girerek sıkışan tavuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kesikkapı Mahallesi Çıkmaz Sokak'ta park halindeki otomobilini çalıştıran Murat Yalçın, bir süre ilerleyince aracın motor kısmından tavuk sesi geldiğini fark etti.
Otomobili durduran Yalçın, motor bölümüne sıkışan tavuğu kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, tavuğu sıkıştığı yerden çıkararak Yalçın'a teslim etti.
Kaynak: AA