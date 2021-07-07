Muğla'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Muğla'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Muğla'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hacıbayramlar Mahallesi Yortan mevkisinde bir otomobilin motor kısmında yılan olduğunu gören araç sahibi, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekibi, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı aracın motor kısmından çıkardı.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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