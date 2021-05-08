Muğla'da, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Muğla'da, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'da, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksici, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu kurtarıp sahiplendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taksici, otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu kurtarıp sahiplendi.

Turizmci Mustafa Kemal Çubuk, otomobiliyle seyir halindeyken kedi sesi duyması üzerine Lise Kavşağı'nda durdu. Diğer sürücülerin de yardımıyla kedinin aracın motor bölümünde olduğu anlaşıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan taksi şoförü Mert Şimşir, sıkıştığı yerden çıkardığı kedi yavrusunu sahiplenerek çalıştığı durağa götürdü.

Taksici Mert Şimşir, "Kedi yavrusunu sağ salim kurtardık. Sahipleneceğim. Bende kalacak artık. İsim koymadık ama yakında bir ismi olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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