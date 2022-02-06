Muğla'da otomobilin iki araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Muğla'da otomobilin iki araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da otomobilin iki araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

D.Ş'nin kullandığı 09 AAY 541 plakalı otomobil, Ethem Necmi Yener Caddesi Atatürk Bulvarı'nda N.C.Y. yönetimdeki 48 T 0068 plakalı taksi ile A.A.B. idaresindeki 48 AAD 200 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler D.Ş. ve A.A.B. ile otomobilde bulunan M.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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