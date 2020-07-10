Muğla'da otomobilin dikiz aynasında uyuşturucu ele geçirildi
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
10.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:20
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Aylin Karaca Kavşağı'nda durdurulan M.G. idaresindeki aracın dikiz aynasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G'nin ifadesi doğrultusunda Y.M. de yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA