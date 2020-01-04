Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

04.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:44

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Muğla-Aydın kara yolu Gölyeri mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Kocabıyık'a, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı

Ağır yaralanan Kocabıyık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kocabıyık'ın eski MHP Yatağan İlçe Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA