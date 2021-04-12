Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu öldü.

E.Ç. yönetimindeki 48 NU 191 plakalı otomobil, Yatağan-Muğla kara yolu Menteşe Evleri mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeli'ye (58) çarptı.

Yakındaki uygulama noktasında görevli polisin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı kadını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Reşadiyeli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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