Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeli'ye (58) otomobil çarptı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeli'ye (58) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Reşadiyeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yatağan-Muğla karayolu Menteşe Evleri mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine seyir halinde olan Erol Ç. yönetimindeki 48 NU 191 plakalı otomobil, polis uygulama noktasına 400 metre mesafede yolun karşısına geçmeye çalışan Gülseren Reşadiyeli'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşadiyeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erol Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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