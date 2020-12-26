Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
26.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:28
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan yolu Ekşiliyurt Mahallesi Sera Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen Ali Deniz'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Ç.D. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı