Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

26.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:28
Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ç.D. idaresindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan yolu Ekşiliyurt Mahallesi Sera Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen Ali Deniz'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Ç.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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