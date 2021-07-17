Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Süleyman U. yönetimindeki 20 AFE 448 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde, Nigar Demirci'nin (23) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Demirci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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