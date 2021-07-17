Muğla'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Süleyman U. yönetimindeki 20 AFE 448 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Karagedik mevkisinde, Nigar Demirci'nin (23) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Demirci'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır