Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa O. idaresindeki 48 KK 869 plakalı otomobil, Koru Mahallesi'nde, Şenol Coşkun'un kullandığı bisiklete çarptı.
Coşkun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücünün, olayın ardından polis merkezine giderek bir cisme çarptığını, kontrol etmesine rağmen hiçbir şey görmediğini iddia etmesi üzerine, olay yerinde Coşkun'un cenazesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü Mustafa O, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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