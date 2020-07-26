Muğla'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
26.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:04
Muğla'nın Fethiye ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Tarık Emeksiz idaresindeki 09 CFJ 11 plakalı motosiklet, Barış Manço Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Emeksiz, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA