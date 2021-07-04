Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Armutalan Mahallesi'nde ihbar üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilde, Y.K. (33) ile İ.A'nın (37) üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, atışa hazır fişekler halinde ampül ve çay paketleri arasına zulalanmış sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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