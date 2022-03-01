Muğla'da otomobilde çalıntı inekle yakalanan zanlı tutuklandı
AA, Volkan Yıldız - Güncel
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Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilde çaldığı inekle yakalanan zanlı tutuklandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilde çaldığı inekle yakalanan zanlı tutuklandı.
Dün Kargıcak Mahallesi civarında devriye atan Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine 09 AFM 832 plakalı otomobili durdurmuş, arka koltuktaki ineğin çalıntı olduğunu belirleyerek sürücü M.A'yı gözaltına almıştı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aracın arka koltuğundan çıkarılan inek, ekipler tarafından sahibi İ.K'ye teslim edildi.
Hayvancılıkla geçimini sağlayan İ.K, yeniden ineğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti.
AA / Volkan Yıldız - Güncel