Muğla'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Gürkan yönetimindeki 48 AAD 243 plakalı otomobil, Dipsiz mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile Selçuk Gökbel ve Ramazan Uysal araçta sıkıştı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu araçtan çıkartılarak Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Gürkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA