Muğla'da Otomobil Uçuruma Devrildi: 3 Yaralı

Muğla'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.



Osman Kayar idaresindeki 48 Y 1052 plakalı otomobil, Yatağan-Milas karayolunda, Yatağan Termik Santrali'nin atık küllerinin taşındığı bandın bulunduğu 5 metrelik uçuruma devrildi.



Kazada yaralanan Öner Avcı ve Hasan Ayaz, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.



Araçta sıkışan sürücü Kayar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bölgeden geçen vatandaşların da desteğiyle yaklaşık yarım saat süren çalışmayla çıkarıldı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.