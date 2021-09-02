Muğla'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
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Muğla'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Muğla'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Menteşe İlçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Menteşe İlçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Nalan A'nın kullandığı 06 DZP 90 plakalı otomobil, Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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