Muğla'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Menteşe İlçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Menteşe İlçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Nalan A'nın kullandığı 06 DZP 90 plakalı otomobil, Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç