Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
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Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı

04.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:38
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Münevver B'nin kullandığı 34 BUK 513 plakalı otomobil, Dalaman Havalimanı yolu Kapukargın Kavşağı'nda önce refüje çarptı, ardından takla atıp sürüklenerek narenciye bahçesine girdi.

Kazada, Münevver B. ile otomobilde bulunan Ece K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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