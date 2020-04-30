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Muğla'da otomobil sayısı yüzde 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı değerlendirmesinde Muğla genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre Muğla'da otomobil sayısında yüzde 2 artış oldu.

Muğla'da otomobil sayısı yüzde 2 arttı
30.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:49

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mart ayı değerlendirmesinde Muğla genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre Muğla'da otomobil sayısında yüzde 2 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da toplam araç sayısı 511 bin 331'e ulaştı. 2019 yılı Mart ayında toplam araç sayısı 496 bin 835 iken, 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında bir artış göstererek 511 bin 331'e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 2,0 arttı

Otomobil sayısı 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 artışla 211 bin 801'e ulaştı. Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 211 bin 801 adet otomobil, 9 bin 828 adet minibüs, 4 bin 487 adet otobüs, 74 bin 787 adet kamyonet, 9 bin 656 adet kamyon, 165 bin 453 adet motosiklet, 34 bin 125 adet traktör ve Bin 194 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 762 adet ile motosiklette gerçekleşti.

10 bin 673 aracın devri yapıldı

2020 yılı Mart ayında Muğla'da toplam 10 bin 673 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 417 adet ile otomobil yer alırken, ardından Bin 774 adet ile kamyonet, Bin 607 adet ile motosiklet, 354 adet ile traktör, 254 adet ile minibüs, 169 adet ile kamyon, 81 adet ile otobüs ve 17 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 299 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Mart ayında toplam Bun 299 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 517 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 495 adet ile otomobil, 190 adet ile kamyonet, 77 adet ile traktör, 10 adet ile kamyon, 8 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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