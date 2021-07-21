Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İhsan Öğünç (37) idaresindeki 20 BS 503 plakalı otomobil, Muğla-Denizli kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Hasan Cüneyt Aydınlı (28), Erdal Erdede (38), Fikret Dayıoğlu (53) ve Osman Akyol (23) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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