Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

05.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:35

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Kavaklıdere- Yatağan yolu Kavak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gürsoy Çelen yönetimindeki 48 TR 505 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Çelen ile yolcular Hayati Atay, Berat Çelen, Berke Çelen ve Nermin Çelen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA