Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

06.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:04
Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olgu Ş. yönetimindeki 34 BPU 971 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Olgu Ş. ile otomobildeki Ferhat Lüleci ve Zişan İnayet Karaman yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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