Muğla'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Muğla'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İsa Zorbaz yönetimindeki 26 TR 246 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, Zorbaz ile otomobilde bulunan Fatmagül Zor ve Ganimet Köylü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zorbaz yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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