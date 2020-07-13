Muğla'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
13.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Erdinç Özmen'in kullandığı 35 KD 841 plakalı otomobil, Pınarcık Mahallesi'nde park halindeki 34 KL 5341 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü kaza yerine gelen AKS 110 ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan Özmen, 112 Acil Servis ekiplerince sevk edildiği 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: AA