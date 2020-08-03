Muğla'da otomobil park halindeki araçlara çarptı 4 kişi yaralandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samet Aslan yönetimindeki 07 KG 525 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Gamze Kayapınar, Alvina ve Arina Aslan yaralandı. Yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA