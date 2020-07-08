Muğla'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
08.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:50
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Atalay O. idaresindeki 48 H 4523 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, Kadir K. yönetimindeki 48 BB 8002 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı.
İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA