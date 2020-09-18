Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şevket Sanlı yönetimindeki 48 LC 724 plakalı otomobil, Ö.G'nin kullandığı 35 AIP 131 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Süheyla Sanlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki İbrahim Mert Sanlı ve Buse Sanlı'yı sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü Ö.G. ise ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaza sırasında kafesi kırılan bir muhabbet kuşu, itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak ailenin yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA