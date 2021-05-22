Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Elif H. (38) idaresindeki 37 AS 918 plakalı otomobil ile Selamet D. (50) yönetimindeki 48 BB 3134 plakalı yolcu minibüsü, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

Minibüs sürücüsü Selamet D. ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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