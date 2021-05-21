Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Orçun Bakırköy idaresindeki 16 CDK 21 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolu Meşelik Kavşağı'nda Sayım Aksu'nun kullandığı 10 AEB 271 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü Bakırköy ile araçtaki Ziya Baraz, Tuğçe Çankıran ve Ebru Bilgeer yaralandı.

Sıkıştıkları otomobilden ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Volkan Bozkır Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:24:38. #1.14#

title