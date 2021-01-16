Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
16.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:04
Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Biray Gürhan yönetimindeki 09 EA 363 plakalı otomobil, Yatağan-Turgut kara yolu Yeşilbağcılar mevkisinde Mehmet Çağlar'ın kullandığı 09 D 8284 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücüler Gürhan ile Çağlar yaralandı. Araçta sıkışan Gürhan, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç