Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

16.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:04
Muğla'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Biray Gürhan yönetimindeki 09 EA 363 plakalı otomobil, Yatağan-Turgut kara yolu Yeşilbağcılar mevkisinde Mehmet Çağlar'ın kullandığı 09 D 8284 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Gürhan ile Çağlar yaralandı. Araçta sıkışan Gürhan, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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