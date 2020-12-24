Muğla'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Muğla'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

24.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:48
Muğla'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kader Çiftçi (35) idaresindeki 48 JY 991 plakalı motosiklet, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda E.Ç. yönetimindeki 48 EL 144 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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