Muğla'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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Muğla'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Muğla'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobil hırsızlığı iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobil hırsızlığı iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürpınar Mahallesi'nde plakası olmayan bir otomobili durdurdu. Polis ekibinin yaptığı kontrolde, E.A'nın kullandığı otomobilin Antalya'dan çalıntı olduğu belirlendi.

Ekipler, otomobildeki B.Ç'nin de sahte kimlik kullandığını tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "oto hırsızlığı" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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