Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı
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Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

29.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:56
Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı

'nın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Özcan Negiş'in kullandığı 07 GOB 96 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde devrildi.

Kazada, sürücü Negiş ile araçtaki Uğurcan ve Mehmet Negiş yaralandı.

Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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