Muğla'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
29.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:56
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Özcan Negiş'in kullandığı 07 GOB 96 plakalı otomobil, Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde devrildi.
Kazada, sürücü Negiş ile araçtaki Uğurcan ve Mehmet Negiş yaralandı.
Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA