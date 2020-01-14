Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı
Menteşe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Menteşe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Selçuk Bal'ın kullandığı 48 KK 048 plakalı otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Bağyaka mevkisinde kontrolden çıkarak dere yağına devrildi.
Kazada, sürücü ile Mustafa Bostan ve Aytaç Bostan otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden yarım saat süren çalışmayla çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.