Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı

06.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çağatay Ş'nin kullandığı 48 JR 808 plaka otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisinde aynı istikamete giden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine çarptı.

Alev alan otomobilin sürücüsü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA