Muğla'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mevlüt Mert Karaca (20) idaresindeki 48 J 4667 plakalı otomobil, Taşlıca tepesi mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada, otomobildeki Şule Cankurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hafif yaralanan sürücü Karaca ile Hakan Arlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Cankurt'un cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.