Muğla'da otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
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Muğla'da otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi

Muğla'da otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otobüs yolcusunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otobüs yolcusunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince otogarda, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle gelen şüpheli O.K'nin çantasında "dedektör köpek" yardımıyla arama yapıldı.

Çantada 2 paket halinde 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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