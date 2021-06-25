Muğla'da otobüsteki yolcunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otobüs yolcusunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otobüs yolcusunun çantasında 1 kilo 518 gram esrar bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince otogarda, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle gelen şüpheli O.K'nin çantasında "dedektör köpek" yardımıyla arama yapıldı.
Çantada 2 paket halinde 1 kilo 518 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen