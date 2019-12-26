Muğla'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Muğla'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

26.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:38
Muğla'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'nın ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nurettin Durmaz yönetimindeki 48 LS 370 plakalı motosiklet, Pınarcık Mahallesi'nde S.T. idaresindeki 27 LM 813 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Durmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Durmaz'ın cesedi, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün şoförü S.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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