Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü - Haberler
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Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 otomobil zarar gördü.

Orhaniye Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle tamirhanede çıkan yangını söndürdü.

Yangında, tamirhanedeki 2 araç tamamen bir araç ise kısmen zarar gördü.

Yangının iş yerinin elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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