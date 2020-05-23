Muğla'da otluk yangını
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Muğla'da otluk yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'da otluk yangını
23.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:58

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Armutalan Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris Grup Amirliği ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Otluk alanın yanındaki spor tesisinin tenis kortu da yangından zarar gördü.

Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen ve 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Mahalle sakinleri de yangının söndürülmesini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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